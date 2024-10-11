Кондратюк будет совмещать соревнования с выступлениями в спектакле Авербуха

Постановщик ледовых шоу Илья Авербух заявил, что Марк Кондратюк примет участие в его спектакле «Кармен», несмотря на продолжение спортивной карьеры.

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«Хочу отметить, что Марк Кондратюк — действующий спортсмен, продолжает свою спортивную карьеру блестящую, показал себя на контрольных прокатах, снял все вопросы. И я благодарю Марка, что несмотря на подготовку… Он уже был участником спектакля „Кармен“ и выделил время, чтобы выступать перед зрителем», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

Напомним, на контрольных прокатах Кондратюк приземлил пять четверных прыжков в произвольной программе. Затем с аналогичным контентом он выиграл турнир памяти Сергея Гринькова.