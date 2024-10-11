Медведева рассказала о сложностях в работе ведущей «Ледникового периода»

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как прошёл первый съёмочный день в качестве ведущей на «Народном ледниковом периоде». Она вела программу вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным.

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