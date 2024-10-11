Названо условие участия Анны Щербаковой в новом «Ледниковом периоде»

Продюсер и хореограф Илья Авербух заявил, что Анна Щербакова будет выступать в «Ледниковом периоде», если позволит здоровье, передает Sport24.

«Она только вышла на лед, провела первые тренировки. Ждем еще примерно неделю, пока она поймет, как у нее нога», — сказал Авербух.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении после травмы и выступлении в ледовых шоу. Вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным фигуристка вела шоу «Ледниковый период».

Щербакова — чемпионка мира (2021), олимпийская чемпионка (2022) и серебряная медалистка (2020) чемпионата Европы. Победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию (2021). Трижды Щербакова выигрывала чемпионат России — в 2019, 2020 и 2021 годах, а в 2022 году она стала на национальном первенстве второй.