Авербух рассказал о реакции Загитовой на ее замену в «Ледниковом периоде»

Серебряный призёр Олимпийских игр 2002 года, продюсер Илья Авербух рассказал, как Алина Загитова отреагировала на решение заменить её на Евгению Медведеву в роли ведущей «Ледникового периода».

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— Почему заменили Алину Загитову и как она отнеслась к этому решению?

— Мне не очень понятен вопрос «Почему заменили?» У нас что, были постоянные ведущие? У нас ведущие менялись всё время. Я напомню, что самый первый проект вёл Женя Плющенко с Ириной Слуцкой.

Проект вели огромное количество людей за 16 лет. Настя Заворотнюк с Маратом Башаровым, Пётр Чернышев… Конечно же, у нас был сезон, когда проект вели Аня Щербакова и Алина Загитова по очереди. Это площадка для реализации. Женя Медведева раньше была ведущей проекта «Ледниковый период. Дети», блестяще его вела. Кстати, его ещё потом вела Алла Михеева. Нельзя сказать «заменили». Вы так говорите, будто 16 лет его вела Алина Загитова и сейчас вдруг её заменили. Очень странная позиция. Я понимаю, что она хорошая для прессы, для стравливания. Но до этого Женя прекрасно выступала в проекте и, думаю, ещё не раз вернётся обратно. Никто никого не заменил. Алина прекрасная ведущая, она сейчас также работает на Первом канале, у неё свои проекты, у нас свои. Всё хорошо. Я уверен, что мы ещё не раз все пересечёмся, — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.