Елена Костылева снялась с этапа юниорского Гран-при в Москве

Фигуристка Елена Костылева, тренирующаяся в академии «Ангелы Плющенко», не выступит на этапе юниорского Гран-при в Москве, который проходит 10-12 октября.

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«Дорогие болельщики, Лена не примет сегодня участие на этапе Гран-при. Давайте пожелаем здоровья и не расстраиваться, все еще будет!» — сообщает официальный фан-клуб 12-летней спортсменки.

В текущем сезоне Костылева выступила на тунире памяти Сергея Гринькова и выиграла, исполнив в произвольной программе три четверных прыжка. Затем она снялась с мемориала Панина-Коломенкина, где могла посоперничать с Маргаритой Базылюк из группы Этери Тутберидзе.