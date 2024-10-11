Медведева рассказала о соперничестве с Загитовой

Российская фигуристка Евгения Медведева ответила на вопрос о соперничестве с соотечественницей Алиной Загитовой. Об этом она рассказала во время пресс-конференции «Россия сегодня».

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«Соперницами нас считаете только вы», — ответила Медведева на вопрос журналиста.

Также она заявила, что рада сменить Загитову в роли ведущей телепроекта «Ледниковый период».

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода».

Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр, в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, однако о ее завершении так и не объявила.