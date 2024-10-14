В ФФККР прокомментировали ситуацию вокруг Гран-при юниоров

ФФККР о Гран-при среди юниоров в Казани: «Турнир пройдет в намеченный срок»
В ФФККР заявили, что этап Гран-при среди юниоров в Казани пройдет по расписанию.
Ранее издание «Бизнес Online» сообщило, что юниорский этап Гран-при России в Казани могут отменить в связи с саммитом стран БРИКС, так как организаторам турнира не подписывают план безопасности – документ, который регламентирует работу правоохранительных органов на соревнованиях.
— Действительно ли юниорский этап Гран‑при в Казани под угрозой срыва?
— Нет, турнир пройдет в намеченный срок, — сообщили в пресс‑службе ФФККР.
Этап Гран-при среди юниоров в Казани должен пройти с 30 октября по 1 ноября.
ФФККР не отменит Гран-при среди юниоров в Казани из-за саммита БРИКС: «Турнир пройдет в намеченный срок»
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