Мама 13-летней фигуристки Костылевой: Лена заработает семье на  Мальдивы

Ирина Костылева, мама 13-летней фигуристки Елены Костылевой, ответила в соцсетях на критику по поводу участия ее дочери в шоу Евгения Плющенко.

Ирина Костылева отметила, что ее дочь, не прерывая карьеры, выступит в супер востребованном шоу, на одном льду с двумя олимпийскими чемпионами и со своим учителем.

«И в чем подвох? Что плохо? То, что Лена еще и заработает на отдых на Мальдивы для всей семьи? Наконец-то денежный поток повернулся в обратном направлении», — отметила мама спортсменки.

В сезоне-2023/24 Костылева выиграла бронзовую медаль на чемпионате России по прыжкам. Подопечная Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк одержала победу. Серебро выиграла 16‑летняя Аделия Петросян.

Во время выступления в командном турнире Костылева повредила локоть. Спортсменка обратилась за помощью к медикам, чтобы получить заморозку, однако после падения с тройного лутца смогла завершить выступление.

28 сентября стало известно, что Международый союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.