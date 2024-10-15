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Илья Авербух: «Поздняков – достаточно сильный лидер, ярко проявил себя на посту президента ОКР. Он очень продуктивно работал»

Илья Авербух назвал Станислава Позднякова сильным лидером во главе ОКР.

Авербух назвал Позднякова сильным лидером во главе ОКР
© Sports.ru

Ранее Поздняков объявил, что уйдет в отставку с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР), который возглавляет с 2018 года.

«Был знаком с Поздняковым. Он достаточно сильный лидер, проявил себя ярко на посту президента. Олимпийское движение в России столкнулось с огромным противостоянием. Считаю, что Поздняков очень продуктивно работал. Будем верить, что новый президент подхватит знамя и будет отстаивать интересы нашего спорта. Во время правления Позднякова наш спорт отстранили. Было сделано много всего внутри страны. Это очень сложный период. Такого еще не было в истории», – сказал хореограф и чемпион мира в танцах на льду Авербух.
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Илья Авербух