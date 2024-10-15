Авербух назвал Позднякова сильным лидером во главе ОКР

Илья Авербух: «Поздняков – достаточно сильный лидер, ярко проявил себя на посту президента ОКР. Он очень продуктивно работал»
Илья Авербух назвал Станислава Позднякова сильным лидером во главе ОКР.
Ранее Поздняков объявил, что уйдет в отставку с поста президента Олимпийского комитета России (ОКР), который возглавляет с 2018 года.
«Был знаком с Поздняковым. Он достаточно сильный лидер, проявил себя ярко на посту президента. Олимпийское движение в России столкнулось с огромным противостоянием. Считаю, что Поздняков очень продуктивно работал. Будем верить, что новый президент подхватит знамя и будет отстаивать интересы нашего спорта. Во время правления Позднякова наш спорт отстранили. Было сделано много всего внутри страны. Это очень сложный период. Такого еще не было в истории», – сказал хореограф и чемпион мира в танцах на льду Авербух.
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