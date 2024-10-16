Туктамышева рассказала о тренерстве

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала об опыте работы тренером в штабе Алексея Мишина.

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«Конечно, очень интересно работать рядом со своим тренером. Хочется максимально впитывать знания Алексея Николаевича Мишина. На тренировках он периодически даёт мне советы, а вообще, его любимая фраза: «Слушайте меня, пока я жив». Когда я сказала, что хочу попробовать себя в качестве тренера, от него не было какого-то глобального совета. Он просто сказал: «Конечно, приходи, мы тебя ждём». Он положительно отнёсся к моей инициативе. В прошлом году это было скорее мимолётно: я приходила в свободные дни, которых было очень мало. В основном мне самой нужно было восстановиться перед шоу. А в этом году я подошла к делу более серьёзно. И Алексей Николаевич сказал: «Сейчас вижу, что ты с интересом и энтузиазмом к этому относишься, а год назад такого не было». Я чувствую, что это нужно мне самой, да и некоторым спортсменам моё присутствие тоже помогает. Когда ты чувствуешь себя нужным, это всегда придаёт сил, вдохновения и желания работать хорошо», — написала Туктамышева в своём блоге на Sports.ru.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет.