Туктамышева отреагировала на нецензурную речь Лутфуллина в прямом эфире

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала о реакции на нецензурную речь Глеба Лутфуллина, которую он произнёс после выставления оценок на Мемориале Панина-Коломенкина. Фигурист занял второе место с 303,28 балла.

«Во время выставления оценок Глеба на Мемориале Панина произошла неловкая ситуация – в эфир попало то, что лучше бы не попадало. Я ничего не стала высказывать ему, думаю, он и сам все понял по моей реакции. Конечно, это неприемлемо, нужно держать себя в руках в любых ситуациях. Он парень эмоциональный, но я надеюсь, такого больше не повторится. Спортсмен никогда не должен терять лицо. Он должен держать его в любых состояниях и в любых ситуациях. И не важно – слишком высокие или слишком низкие оценки он получил.», — написала Туктамышева в своём блоге на Sports.ru.

В октябре 2023 года Туктамышева объявила о паузе в карьере в возрасте 26 лет.