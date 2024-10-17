Медведева заявила о серьезных проблемах с сердцем

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева на своем YouTube-шоу «БеС Комментариев» заявила, что врачи нашли у нее серьезные проблемы с сердцем, из-за которых она не может выходить на лед.

«По сути мне нужно выходить на лед. Но мне врачи запретили выходить на лед. Потому что у меня экстрасистолы в огромном количестве. Я не буду говорить, я относила холтер. Мне сказали, что надо ложиться под наркоз. Я их ужасно чувствую, это очень сильно мешает. Огромное количество таблеток (надо пить), я сейчас лечусь», — заявила она.

Медведева — двукратная серебряная призерка Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Она стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победительницей в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова. Она опередила Медведеву на один балл.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры. Сама фигуристка дважды становилась участницей «Ледникового периода». В новом сезоне шоу она станет го ведущей вместе с Алексеем Ягудиным, сменив на этом посту Загитову.