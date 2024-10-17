Тарасова одной фразой отреагировала на проблемы с сердцем у Медведевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» выразила надежду, что двукратный серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева решит проблемы с сердцем.

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Ранее Медведева рассказала, что врачи запрещают ей выходить на лед из‑за большого количества внеочередных преждевременных сердечных сокращений.

— Надеюсь, все будет хорошо, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

Медведевой 24 года, на Играх 2018 года она завоевала серебро в одиночном катании и в командном турнире, также на счету фигуристки по две победы на чемпионатах мира и Европы.