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Чемпионы мира Мишина и Галлямов объяснили, зачем выступили на Кубке Санкт-Петербурга

Анастасия Мишина и Александр Галлямов прокомментировали убедительную победу на Кубке Санкт-Петербурга.

Мишина и Галлямов объяснили, зачем выступили на Кубке Санкт-Петербурга
© Чемпионат.com

Галлямов. Мы здесь, чтобы проверить нашу программу. Вместо тренировочного проката мы решили выступить перед судьями – почему бы не проверить программу и не увидеть, что можно добавить?

Мишина. Есть большой плюс в соревнованиях такого уровня. На важных турнирах спортсмены чувствуют себя более скованно: не могут рисковать, немного аккуратничают, чтобы сделать всё чисто. А на соревнованиях поменьше, например, городских, можно катать в полную силу. Какие-то ошибки, которые вылезают, можно исправить.

Галлямов. Всё-таки у нас тренировки примерно в это же время проводятся, поэтому сегодня абсолютно так же в тренировочном режиме. Успели сегодня и потренироваться, и проверить элементы, чтобы взбодриться перед прокатом.

Слова фигуристов передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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