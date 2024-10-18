Илья Малинин рассказал, будет ли исполнять четверной аксель на Skate America

Американский фигурист Илья Малинин рассказал, планирует ли исполнять четверной аксель на первом этапе Гран-при Skate America.

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«Приятно снова увидеть всех и вернуться в знакомую атмосферу. Это первое крупное соревнование сезона, поэтому, естественно, я ощущаю определённое давление. Я пока упростил технический контент, без четверного акселя. Планирую усложняться к чемпионату мира», – цитирует Малинина Golden Skate.

Отметим, что на тренировке перед стартом этапа Малинин дважды заходил на четверной аксель и оба раза ошибся на приземлении, хотя обошёлся без падений.

Соревновательная часть этапа Гран-при пройдёт 19-20 октября.