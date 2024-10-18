Тарасова высказалась о рождении второго ребенка Липницкой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила олимпийскую чемпионку Сочи-2014 Юлию Липницкую с рождением второго ребёнка.

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«Конечно же, хочу поздравить Юлю, какая красота!» – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, недавно стало известно о том, что Липницкая родила сына. Отцом ребёнка стал не Владислав Тарасенко, от которого фигуристка родила первую дочь, а её второй муж – тренер и хореограф академии Евгения Плющенко Дмитрий Михайлов.

В ноябре 2022 года Тарасенко был призван в армию для участия в СВО в рамках частичной мобилизации. Как отец малолетней дочери он мог отказаться, но не стал этого делать.