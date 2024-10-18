Авербух прокомментировал возможный допуск российских фигуристов

Олимпийский призер, режиссер-постановщик и продюсер Илья Авербух призвал не обсуждать допуск российских фигуристов до принятия решения, передает Sport24.

«Давайте дождемся результатов. Александр Ильич ведет работу, а дипломатия, как правильно говорится, любит тишину. Будем обсуждать решение только тогда, когда оно будет принято», — сказал Авербух.

28 сентября стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил российских фигуристов на международные соревнования в сезоне-2024/25. Решение о будущем отечественных спортсменов принималось на конгрессе, который проходил 27 и 28 сентября. По итогам голосования российские фигуристы остались без возможности выступить на международных стартах в предстоящем сезоне, который является предолимпийским.

Последним стартом, на которых выступали российские фигуристы, была Олимпиада 2022 года.