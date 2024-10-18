Гуменник выиграл этап Кубка Санкт-Петербурга

Фигурист Пётр Гуменник выиграл второй этап Кубка Санкт-Петербурга. За оба проката он набрал 283,64 балла.

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После короткой программы Гуменник занимал седьмое место. В прокате произвольной программы Гуменник исполнил четыре четверных прыжка — каскады четверной флип — тройной тулуп, четверной сальхов — тройной тулуп, а также сольные четверные флип и риттбергер.

Второе место на соревнованиях занял Дмитрий Алиев с результатом 256,22 балла. Тройку лучших замкнул Семён Соловьёв, набравший 254,81 балла.