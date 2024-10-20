Японка Вакаба Хигути одержала победу в произвольной программе на Гран-при США

Фигуристка из Японии Вакаба Хигути одержала победу на первом этапе в произвольной программе Гран-при США в американском Аллене. Она получила от судей 196,93 балла. Второй стала её соотечественница Ринка Ватанабэ (195,22), третье место заняла представительница США Изабо Левито (194,83).

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Женщины. Произвольная программа. Итоговое положение.

Вакаба Хигути (Япония) — 196,93.

Ринка Ватанабэ (Япония) — 195,22.

Изабо Левито (США) — 194,83.

Нина Пинзаррон (Бельгия) — 193,61.

Брейди Теннелл (США) — 192,04.

Элис Лин-Грейси (США) — 183,94.

Юна Аоки (Япония) — 183,03.

Ливия Кайзер (Швейцария) — 177,67.

Ольга Микутина (Австрия) — 166,77.

Минчхэ Ким (Южная Корея) — 165,57.

Леа Серна (Франция) — 151,87.

Софья Степченко (Латвия) — 137,92.