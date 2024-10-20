Ученик Тутберидзе прокомментировал третье место после короткой программы на Гран-при США

Ученик заслуженного тренера России Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе прокомментировал третье место после короткой программы на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Он получил от судей 93,89 балла.

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Его опережает только чемпион мира 2024 американец Илья Малинин (99,69) и чемпион четырёх континентов японец Као Миура (99,54).

«Я чувствую себя таким счастливым! На самом деле, я получил травму на Мемориале Дениса Тена и с тех пор у меня болит нога. Думал о том, чтобы отказаться от этих соревнований, но решил попробовать. Теперь я очень рад, что сделал это. Я должен был это сделать, и я выдержал», — приводит слова Эгадзе Golden Skate.

Эгадзе также добавил, что наблюдал за своим соперником Као Миурой и хлопал ему во время проката, объяснив это тем, что они находятся «в одной лодке» и Ника «очень им гордится».