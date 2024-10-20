Экс-россиянка Аннабель Морозов прокомментировала предпоследнее место на этапе в США

Бывшая российская фигуристка Аннабель Морозов, ныне выступающая за сборную США с партнёром Джеффри Ченом, прокомментировали выступление на первом этапе Гран-при ISU — 2024/2025 (Skate America) в американском Аллене. Спортсмены получили от судей 166,73 балла за две программы и расположились на предпоследнем месте.

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«Сегодня была борьба, мы выступили не лучшим образом, но мы все равно гордимся собой; кое-где допускали небольшие ошибки, но нам все равно было весело, и это главное. Мы катаемся вместе всего 6 месяцев, и в последнюю минуту нас вызвали на Гран-при, и мы сделали все, что могли в этих обстоятельствах», — приводит слова Морозов Golden Skate.