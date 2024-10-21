Ученица Плющенко пропустит стартовый этап Гран-при России

Софья Муравьева не выступит на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Магнитогорске из-за травмы. Об этом спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

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Соревнования пройдут 26-27 октября.

"Всем доброго дня! Хотела сообщить вам, что меня не будет на первом этапе в Магнитогорске. Сразу хочу сказать, что это связано с небольшой травмой, из-за которой я не смогла полноценно тренироваться. Сейчас все хорошо, я приступила к тренировкам и готовлюсь к соревнованиям. Благодарю всех, кто меня поддерживает", - написала фигуристка.

Муравьевой 18 лет, она тренируется под руководством Евгения Плющенко. В прошлом сезоне спортсменка заняла второе место на чемпионате России и выиграла этап Гран-при России в Казани.