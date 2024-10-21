Тарасова одной фразой оценила заявление международного союза конькобежцев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) рассматривает возможность допуска российских фигуристов к участию в турнирах в олимпийском сезоне. Ее слова приводит Sport24.

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Специалист фразой «В этом нет никаких сомнений» отреагировала на информацию. Она посчитала, что россияне готовы к выступлениям.

Ранее стало известно, что ISU принципиально готово к возвращению россиян. «Если ситуация в мире не будет утяжеляться, допуск России и Белоруссии в олимпийском сезоне действительно может произойти», — отмечалось в материале.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.