Фигуристка Костылева восстановила все элементы ультра‑си после травмы

Мать фигуристки Елены Костылевой Ирина рассказала «Матч ТВ», что восстановление дочери после травмы идет хорошо и на очереди накатывание программ с прыжками.

© Матч ТВ

Ранее Костылева получила ушиб ноги на тренировке, из‑за чего пропустила первый этап Гран‑при среди юниоров в Москве.

— Времени на восстановление очень мало. Лена уже начала прыгать, восстановила все свои элементы ультра‑си. Теперь надо накатывать программы с прыжками. Тренируемся в своей группе, делая перерыв в часовой тренировке. Лена снимает ботинок — и нога отдыхает. Конечно, за три дня до первого этапа [Гран‑при России] уровень был фантастический, но он нарабатывался целый месяц с 11 сентября. Лена тогда вернулась с моря. Надеемся, что рецидива не будет, и Лена, тренируясь с 18 октября, успеет собрать всë в программах до следующего этапа. Тем более, перед этапами мы с Леночкой хотим участвовать в шоу, посвященных дню рождения ее тренера, в Санкт‑Петербурге, — сказала Костылева «Матч ТВ».

Костылевой 13 лет, она победительница первенства России среди старшего возраста.