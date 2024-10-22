Жулин высказался о допуске российских фигуристов на международные соревнования

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил «Матч ТВ», что сомневается в том, что российских фигуристов допустят до участия в международных соревнованиях в олимпийском сезоне‑2025/26.

© Матч ТВ

Ранее «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свои источники сообщило, что Международный союз конькобежцев (ISU) может допустить российских и белорусских фигуристов к участию в международных соревнованиях в сезоне‑2025/26

— Верите в допуск россиян на международную арену в олимпийский сезон?

— Сомневаюсь, что российских фигуристов допустят до международных соревнований в следующем сезоне, — сказал Жулин «Матч ТВ».

Российские фигуристы отстранены от международных стартов с марта 2022 года из‑за ситуации на Украине.