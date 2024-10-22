Фигуристка рассказала, как болельщики думали, что ее результаты проплачены мужем

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала о трудностях, с которыми столкнулась во время замужества.

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«Многие болельщики без особого восторга принимали тот факт, что я замужем. Начиная с темы, что именно муж купил мне результаты в карьере и заканчивая личными сообщениями в язвительном стиле: «Ждем, когда тобой наиграются и бросят». Однако также многие видели, что я по-настоящему счастлива, и были искренне рады за меня. Шипперство – частая история в парных видах фигурки, поэтому болельщикам приятнее видеть, что ты встречаешься с фигуристом (а лучше с партнёром), а не с незнакомым этому фандому человеком. Когда в твою жизнь и социальные сети приходит любимый человек, флёр общественности, а иногда и мнение тренерского штаба, оказываются скорее раздражающим: мол, постоянно показывает, как проводит свободное от тренировок время с парнем/мужем = не думает о работе и вообще не хочет уже кататься. Иногда доходит до крайностей и бредовых просьб не только «поменьше выкладывать фотографии с мужем». При том, что, если просто этим не делиться в своих социальных сетях и жить ровным счетом такую же жизнь, ничего не меняя, никто даже не подумает лезть со своими запретами и советами", — написала Худайбердиева в колонке для «Матч ТВ».

Напомним, Худайбердиева — чемпионка России в танцах на льду в дуэте с Егором Базиным. Она была замужем за продюсером Первого канала Кириллом Благовым.