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Стал известен состав этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани

Стал известен предварительный состав этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани. Соревнования «Идель-2024» пройдут с 1 по 4 ноября.

Стал известен состав этапа Гран-при России по фигурному катанию в Казани
© Чемпионат.com

В мужском одиночном катании выступят Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин и Григорий Фёдоров.

В женском одиночном катании заявлены Екатерина Анисимова, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Мария Парамонова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Людмила Фурсова и Вероника Яметова.

Среди спортивных пар выступят четыре дуэта, в числе которых чемпионы России, чемпионы Европы и призёры чемпионата мира Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Фигурное катание
Вероника Яметова
Матвей Ветлугин
Владислав Дикиджи
Алина Горбачева
Дарья Садкова
Глеб Лутфуллин
Аделия Петросян
Людмила Фурсова
Григорий Федоров
Екатерина Анисимова
Артур Даниелян
Дмитрий Козловский
Артем Ковалев
Александр Бойков