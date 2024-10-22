Рудковская прокомментировала сообщения о конфликте Игнатовой и Муравьевой

Продюсер и совладелец академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская заявила «Матч ТВ», что конфликт фигуристок Софьи Муравьевой и Александры Игнатовой (Трусовой) является выдумкой СМИ.

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Ранее РИА Новости Спорт со ссылкой на свои источники сообщило, что Муравьева сменила тренерскую группу в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко из‑за конфликта с Игнатовой.

— Как же надоели эти мужики‑сплетники‑журналисты, которые слышат звон, да не знают, где он. Вы поняли, о ком я! Распространители сплетен и домыслов, поднимающие себе рейтинг на сплетнях. Дайте спортсменам возможность тренироваться, готовиться к стартам. Роетесь в чужом белье, всё что‑то ищите от безделья. По «вашей информации кто‑то и что‑то». Называйте источники! Информация может быть достоверной только в четырех случаях — если вам ее дала: Саша (Игнатова) или Соня (Муравьева), Плющенко или Рудковская. И Соня и Саша тренируются под руководством Евгения Плющенко, у него три группы. Никто из нас эту информацию не давал — это всё сплетни. Нужно вывести новую рубрику — «Сплетни от Кузнецова и Жукова». Я хорошо отношусь к этим товарищам, но писать непроверенную информацию считаю сплетней, а не профессионализмом, — сказала Рудковская «Матч ТВ».

Муравьева — серебряный призер чемпионата России 2024 года. Игнатова — серебряный призер Олимпиады 2022 года.