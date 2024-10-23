Сотникова примет участие в «Ледниковом периоде»

Хореограф и продюсер ледовых шоу Илья Авербух заявил, что олимпийская чемпионка Аделина Сотникова примет участие в новом сезоне проекта «Ледниковый период».

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«Аделина Сотникова примет участие в проекте «Народный ледниковый период», — цитирует Авербуха ТАСС.

Напомним, съёмки нового сезона проекта Первого канала уже стартовали. В этот раз шоу называется «Народный ледниковый период», так как там выступят фигуристы-любители.

Недавно стало известно, что олимпийская чемпионка Анна Щербакова не примет участия в новом сезоне «Ледникового периода». Фигуристка по-прежнему восстанавливается после травмы ноги.