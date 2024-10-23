Боброва раскритиковала Чок/Бэйтс за падение на Гран-при

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» раскритиковала американский танцевальный дуэт Мэдисон Чок/Эван Бэйтс за падение в ритм-танце на этапе Гран-при США.

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Боброва: Очень неловкое падение в ритм-танце американского дуэта Чок/Бэйтс, как я позволила себе сказать в комментариях: «Вот не было, не было, и вот опять».

Журанков: Целый год не падали, да?

Боброва: Вообще непонятно, как ещё выиграли чемпионат мира в позапрошлом сезоне. Падение на падении. Я ещё и писала ребятам: «Поздравляю, конечно, но падение…». В общем, давай откровенно: мне не понравилось ничего у них. Ни ритм-танца, ни произвольного. Такое впечатление, что они держали уровень классных постановок три сезона, а сейчас такое ощущение, что они решили пасть на дно перед олимпийским сезоном и держат какую-то очень классную идею, которая будет относительно этого выглядеть хорошо.