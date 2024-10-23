Украинского тренера белорусских фигуристов не пустили в Россию

Тренера белорусского танцевального дуэта Виктории Пласконной и Владислава Сытика Татьяну Беляеву не пустили в Россию на этап Гран-при России по фигурному катанию.

Об этом сообщила сама специалистка «Спорт-Экспрессу».

«Продержали меня семь часов в аэропорту, выдали бумагу о «выдворении» с территории России. Слово-то какое! Спасибо, что в российском фигурном катании есть друзья и моих детей не бросят в этой сложной для них ситуации», — заявила она.

Беляева родилась в Одессе, она имеет украинское гражданство. При этом тренер отметила, что у нее на руках были командировочное удостоверение, билеты обратно и приглашение от российской стороны. Также Беляева подчеркнула, что имеет вид на жительство в Белоруссии.

Белорусские фигуристы вне конкурса выступают на этапах Гран-при России после того, как Международный союз конькобежцев (ISU) в 2022 году отстранил Белоруссию и Россию от участия в турнирах под своей эгидой. Пласконная и Сытик должны выступить на первом этапе Гран-при России в сезоне-2024/25, который пройдет в Магнитогорске.