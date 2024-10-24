Щербинина и Петров победили в парах на этапе юниорского Гран-при России

Российские фигуристы Таисия Щербинина и Артём Петров одержали победу среди спортивных пар на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который с 23 по 25 октября проходит в Магнитогорске. Они получили от судей 188,44 балла. Вторыми стали Зоя Ковязина и Артемий Мохов (176,63), третье место заняли Виктория Двинина и Виктор Потапов (161,03).

Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Первый этап. Магнитогорск. Спортивные пары. Итоговое положение.