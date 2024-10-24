Лутфуллин назвал двух фигуристов с сильным мужским катанием

Российский фигурист Глеб Лутфуллин считает, что Дмитрий Алиев и Михаил Коляда — представители мужского сильного катания.

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— Мужское катание в вашем понимании — это какое катание?

— Это тяжело объяснить. Это то, что чувствуется внутри. Дима Алиев, Михаил Коляда — это мужское катание. Приблизительно последние восемь лет это были двое спортсменов с действительно красивым, сильным мужским катанием, — приводит слова Лутфуллина Metaratings.ru.

Первый этап Гран‑при России по фигурному катанию пройдет в Магнитогорске с 25 по 28 октября.