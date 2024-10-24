Плескачева победила в короткой программе на этапе Гран-при России

Российская фигуристка Лидия Плескачёва, тренирующаяся в группе Светланы Пановой, победила в короткой программе на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который с 23 по 25 октября проходит в Магнитогорске. Она получила от судей 70,58 балла. Второй стала Валерия Лукашова (66,16), третье место заняла Дина Хуснутдинова (64,29).

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Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Первый этап. Магнитогорск. Короткая программа.