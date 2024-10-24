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Лидия Плескачева победила в короткой программе на этапе Гран-при России в Магнитогорске

Российская фигуристка Лидия Плескачёва, тренирующаяся в группе Светланы Пановой, победила в короткой программе на первом этапе Гран-при России среди юниоров, который с 23 по 25 октября проходит в Магнитогорске. Она получила от судей 70,58 балла. Второй стала Валерия Лукашова (66,16), третье место заняла Дина Хуснутдинова (64,29).

Плескачева победила в короткой программе на этапе Гран-при России
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Гран-при России среди юниоров — 2024/2025. Первый этап. Магнитогорск. Короткая программа.

  1. Лидия Плескачёва – 70,58.
  2. Валерия Лукашова – 66,16.
  3. Дина Хуснутдинова – 64,29.
  4. Валерия Литвинчёва – 64,18.
  5. Агата Морозова – 63,23.
  6. Елизавета Лабутина – 63,22.
  7. Алёна Кривоносова – 62,81.
  8. Милана Лебедева – 60,36.