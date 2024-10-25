На этапе Гран-при России в Магнитогорске не выступит фигуристка Сафонова из Беларуси

По информации корреспондента «Чемпионата» Анастасии Матросовой, белорусская фигуристка Виктория Сафонова не выступит на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Изначально 21-летняя спортсменка была заявлена в списке участниц, но во время жеребьёвки 25 октября выяснилось, что она не будет соревноваться. Таким образом, состав женщин-одиночниц на этапе в Магнитогорске сократился до 11 девушек. Предварительная причина снятия Сафоновой с турнира — травма.

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Первый этап Гран-при России в Магнитогорске среди взрослых фигуристов пройдёт 26 и 27 октября. На соревнованиях будут представлены все четыре вида: женское одиночное катание, мужское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.