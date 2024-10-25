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Объявили итоги первой жеребьёвки фигуристов для «Лиги чемпионов»

В telegram-канале, посвящённом виртуальному турниру «Лига чемпионов» по фигурному катанию опубликовали предварительные составы команд. Первых участников определили в рамках жеребьёвки на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске. В ходе следующих этапов составы команд продолжат пополнятся.

Объявлены итоги первой жеребьевки фигуристов для «Лиги чемпионов»
© Чемпионат.com

«Амурские тигры»: Мария Агаева, Евгений Семененко, Иван Попов, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Дарья Савкина/Александр Вахнов.

«Байкальские нерпы»: Марк Кондратюк, Александра Степанова/Иван Букин, Милана Кузьмина/Дмитрий Студенкин.

«Забайкальские манулы»: Ксения Синицына, Егор Рухин, Александра Прокопец/Александр Васькович.

«Тихоокеанские сивучи»: Николай Угожаев, Даниил Постарнаков.

«Дальневосточные леопарды»: Ксения Гущина, Роман Савосин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв.

«Алтайские аргали»: Анна Фролова, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано.

Ранее стал известен регламент «Лиги чемпионов» по фигурному катанию.

Фигурное катание
Николай Угожаев
Елизавета Пасечник
Ксения Синицына
Елизавета Осокина
Мария Агаева
Анна Фролова
Даниил Горелкин
Софья Леонтьева
Марк Кондратюк
Ксения Гущина
Александр Вахнов
Егор Рухин
Евгений Семененко
Иван Букин
Александра Степанова
Роман Савосин
Иван Попов