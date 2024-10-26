Раскрыты планы Трусовой на ближайший сезон

Российская фигуристка Александра Трусова не собирается выступать на соревнованиях в ближайшем сезоне. Ее планы раскрыло РИА Новости, которое ссылается на несколько источников, знакомых с ситуацией.

Уточняется, что 20-летняя фигуристка продолжает тренироваться на базе академии «Ангелы Плющенко». Выступать же она планирует только в шоу-турнирах.

Трусова не выступала на соревнованиях с ноября 2022 года. 17 августа она вышла замуж за фигуристка Макара Игнатова.

Трусова является серебряной призеркой Игр-2020. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ.