Марк Кондратюк выиграл 1-й этап Гран-при России, Евгений Семененко — 3-й

Российский фигурист Марк Кондратюк одержал победу на 1-м этапе Гран-при России в Магнитогорске. За две своих программы спортсмен получил 289,74 балла. В произвольной программе Кондратюк приземлил пять четверных прыжков без ошибок.

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Второе место занял победитель короткой программы Роман Савосин, набравший 275,55 балла. Тройку призёров замкнул действующий чемпион России Евгений Семененко с общим результатом 274,97 балла.

Фигурное катание. Гран-при России — 2024/2025. Первый этап, Магнитогорск. Мужчины. Итоги:

Марк Кондратюк — 289,74 балла.

Роман Савосин — 275,55.

Евгений Семененко — 274,97.

Егор Рухин — 259,13.

Николай Угожаев — 253,52.

Даниил Постарнаков — 236,33.