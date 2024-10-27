Гущина заявила, что серебро на Гран‑при России стало для нее неожиданностью

Фигуристка Ксения Гущина заявила, что не рассчитывала завоевать серебро на первом этапе Гран‑при России по фигурному катанию.

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В воскресенье Гущина заняла второе место на первом этапе Гран‑при России в Магнитогорске, набрав 203,78 балла по сумме двух программ. Победила Анна Фролова (226,33), третьей стала Ксения Синицына (200,92).

— Старалась настроиться на чистые прокаты, не рассчитывала на серебро, это неожиданно.

— Как настраивалась на произвольную программу?

— Старалась не думать о результате. Получилось откатать хорошо. У меня есть свой небольшое ритуал, что надо сделать перед выступлением. Но рассказывать его не буду.

— Лучший прокат произвольной на данный момент?

— Надеюсь, будут еще лучше, — передает слова Гущиной корреспондент «Матч ТВ».