$96.67-0.07104.81+0.30
Войти в почту

Фигуристка Гущина заявила, что серебро на Гран‑при России стало для нее неожиданностью

Фигуристка Ксения Гущина заявила, что не рассчитывала завоевать серебро на первом этапе Гран‑при России по фигурному катанию.

Гущина заявила, что серебро на Гран‑при России стало для нее неожиданностью
©  Матч ТВ

В воскресенье Гущина заняла второе место на первом этапе Гран‑при России в Магнитогорске, набрав 203,78 балла по сумме двух программ. Победила Анна Фролова (226,33), третьей стала Ксения Синицына (200,92).

— Старалась настроиться на чистые прокаты, не рассчитывала на серебро, это неожиданно.

— Как настраивалась на произвольную программу?

— Старалась не думать о результате. Получилось откатать хорошо. У меня есть свой небольшое ритуал, что надо сделать перед выступлением. Но рассказывать его не буду.

— Лучший прокат произвольной на данный момент?

— Надеюсь, будут еще лучше, — передает слова Гущиной корреспондент «Матч ТВ».

Фигурное катание
Ксения Синицына
Анна Фролова
Ксения Гущина