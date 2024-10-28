Фигуристу Рухину было трудно перестроиться после системы Тутберидзе

Российский фигурист Егор Рухин рассказал об особенностях работы с Алексеем Четверухиным после частой смены тренерских штабов.

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– Что получил у Алексея Александровича такого, чего не получал в других тренерских штабах?

– Не то чтобы я получил что-то новое. Наверное, какое-то общее взаимопонимание. Это всё-таки важно, когда спортсмен слышит тренера и у них происходит общая работа. Я с детства был воспитан в системе Этери Георгиевны [Тутберидзе]. Наверное, где-то было тяжело перестроиться в дальнейшем.

– На более индивидуальный коннект?

– Где-то да, индивидуальный, где-то немножко другой подход. Сейчас я немного к этому адаптировался и отпустил свои прошлые моменты, – сказал Рухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Рухин выступил на этапе Гран-при России в Магнитогорске и занял четвёртое место. В произвольной программе он приземлил пять четверных прыжков.