Российский фигурист рассказал, как ему помог чемпион мира из США

Российский фигурист Егор Рухин рассказал об общении с чемпионом мира Ильёй Малининым и о помощи от американца.

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– Илья – хороший парень (улыбается). Мы с ним общались, переписывались много. Когда у меня были проблемы с ботинками, спрашивал у него. Он всегда открытый, подскажет.

– Хотелось бы посоревноваться с ним когда-нибудь на международных стартах?

– Хотелось бы. Даже не столько посоревноваться с кем-то, сколько просто выйти на международную арену и почувствовать её, помню атмосферу юниорских этапов Гран-при. Тут в Магнитогорске тоже организация на таком уровне, что вопросов вообще никаких нет. Сейчас самое главное работать над программами и элементами, а как будет, так будет, – сказал Рухин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Рухин занял четвёртое место на недавнем Гран-при России в Магнитогорске, приземлив пять четверных прыжков в произвольной программе.