Медведева сравнила опасность исполнения сальто назад и четверного акселя
Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Telegram-канале сравнила опасность исполнения сальто назад и четверного акселя.
По ее словам, четверной прыжок опаснее. Она также обрадовалась тому, что исполнение сальто теперь разрешено правилами.
Кроме того, Медведева высказалась о возможности появления в фигурном катании новых элементов.
«Они придумываются – по крайней мере, люди пытаются это сделать. Но пока что безрезультатно», — отметила фигуристка.
Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командном и личном зачетах. После ухода из спорта Медведева участвует в телепроектах, выступает в ледовых шоу и ведет канал на YouTube.