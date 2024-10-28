Дина Аверина получила травму в первый день съемок «Ледникового периода»

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 российская гимнастка Дина Аверина получила травму в первый день съёмок проекта «Народный ледниковый период». Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

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«У Дины Авериной был разбит подбородок во время тренировок, даже зашивали», — приводит слова Алексея Ягудина источник.

Дина Аверина выступит на «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьёвым. Всего в рамках проекта примут участие 14 дуэтов.