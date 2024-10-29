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Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков

Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков. Об этом сообщает РИА Новости.

Умер четырехкратный чемпион СССР по фигурному катанию Валерий Мешков
© Passion.ru

Первый фигурист-одиночник, который был отправлен на Олимпийские игры в Австрии, умер на 80-м году жизни. Что стало причиной смерти — не уточняется. Также нет данных о месте и времени церемонии прощания.

Отметим, что Валерий так и не доехал до Олимпийских игр в 1964 году из-за полученной на тренировке травмы. После завершения спортивной карьеры он был художественным руководителем «Цирка на льду» и работал детским тренером.

«Федерация фигурного катания на коньках России выражает глубокие соболезнования близким, родным, коллегам, ученикам Валерия Ивановича Мешкова. Память об этом удивительном и светлом человеке будет жить в наших сердцах», — сказано в некрологе.

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Также сообщалось, что ушел из жизни бронзовый призер чемпионата СССР по хоккею Валерий Пономарев.

Фигурное катание
Валерий Пономарев