$97.44+0.42105.84+0.32
Войти в почту

Состоялся первый показ шоу Авербуха "Кармен" с Медведевой в главной роли

Серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и хореограф Илья Авербух 1 ноября представил первый показ ледового мюзикла «Кармен», главную роль в котором исполнила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Арзамасова и Аверины посетили первый показ шоу Авербуха «Кармен»
© Газета.Ru

Также в постановке были задействованы чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, призер Олимпиады Александр Энберт, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, чемпион Игр Алексей Ягудин, чемпион Европы Марк Кондратюк.

«У нас блистала Татьяна Навка, потом Маргарита Дробязко, и Женя Медведева видела этот спектакль раньше, когда еще сама выступала в спорте, и еще тогда она мне сказала, что очень-очень хочет сыграть Кармен, и теперь вот мы смотрим спектакль уже с ней в главной роли», — отметил сам Авербух.

Гостями премьеры стали T-Killah, Ксения Алферова, Наталья Подольская, Ангелина Стречина, Дина и Арина Аверины, Ярослав Сумишевский, Алла Духова, Гедеминас Таранда. Также на шоу пришла супруга Авербуха — актриса Елизавета Арзамасова вместе с трехлетним сыном Левой.

Шоу будет идти на «ЦСКА Арене» до 4 ноября.

Фигурное катание
Ангелина Стречина
Ярослав Сумишевский
Марк Кондратюк
Дина Аверина
Елизавета Туктамышева
Евгения Медведева
Александр Энберт
Маргарита Дробязко
Максим Маринин
Татьяна Тотьмянина
Алексей Ягудин
Алла Духова
Елизавета Арзамасова
Илья Авербух
Ксения Алферова
Наталья Подольская
Татьяна Навка