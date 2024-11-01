Трусова не завершила спортивную карьеру

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (Трусова) рассказала, что не планирует завершать спортивную карьеру.

© Чемпионат.com

«У меня давно была идея где-то выступить. Показать, что я могу, если захочу, вернуться на соревнования. Но нужна мотивация и понимание того, зачем мне это надо. Меня на контрольных прокатах несколько раз спросили: «Зачем ты выходишь кататься?» А я сама не знаю, зачем. Но поставить точку я пока не могу. Я не закончу, пока сама не приму такое решение. Как только решу, то расскажу и не буду сидеть и думать: «Я закончила, но никому не скажу, никто не узнает». Хотя это сейчас популярно», — цитирует Игнатову Forbes Sport.

Ранее, по информации «РИА Новости Спорт», стало известно, что Игнатова не планирует соревноваться в сезоне 2024/2025.