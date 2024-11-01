Трусова: если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то я буду готовиться

Серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Игнатова (Трусова) выразила мнение, что её достижения в спорте не помогут ей набрать авторитет у судей при возвращении России на международные старты. Однако фигуристка отметила, что готова выступить на Олимпиаде, если её об этом попросят.

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«Никто не знает, допустят ли нас до соревнований. Сейчас неизвестно, будет ли у нас хотя бы одна квота. Никакие былые заслуги никогда не помогут в спорте. Но если мне завтра скажут готовиться к Олимпиаде, то, конечно, я буду готовиться», — цитирует Игнатову Forbes Sport.

Ранее стало известно, что Игнатова не планирует завершать спортивную карьеру. При этом фигуристка выступила на контрольных прокатах сборной России, но пропустила первый Гран-при России в Магнитогорске.