Фигуристка Трусова рассказала о заработке

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своем заработке. Ее слова приводит Forbes.

Спортсменка заявила, что отстранение от международных соревнований ощутимо сказалось на ее доходах.

«Пока я была в спорте, деньги просто копились. Сейчас все по-другому», — подчеркнула она, добавив, что знает, как и на что тратить деньги.

Ранее Трусова ответила на вопрос о завершении карьеры. Она заявила, что пока не готова поставить точку.

Трусова является серебряным призером Игр-2022. Также она взяла золото чемпионата страны, серебро и бронзу чемпионатов Европы. Кроме того, в активе спортсменки две победы на юниорских чемпионатах мира и третье место взрослого ЧМ. 17 августа 2024-го она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.