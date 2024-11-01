Валиева заявила о желании вернуться в спорт

Фигуристка Камила Валиева заявила о намерении вернуться в спорт после окончания срока дисквалификации. Ее слова приводит РИА Новости.

Валиева отметила, что оставлять спортивную карьеру в ее возрасте глупо, поэтому, несмотря на то, что ее последнее выступление на чемпионате России было «не самым удачным и хорошим для нее», она планирует вернуться в спорт.

«Это не точка. Буду прикладывать все усилия, чтобы вновь радовать зрителей, себя, тренеров и, конечно, всех болельщиков», — добавила фигуристка.

Напомним, что в январе Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал выигравшую Олимпийские игры в Пекине в командных соревнованиях Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил и аннулировал ее результаты, начиная с 25 декабря 2021 года.