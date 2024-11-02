Жулин: Валиева вряд ли вернется, если не появятся международные старты

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил «Матч ТВ», что Камила Валиева может не возобновить карьеру, если российских спортсменов не вернут на международные турниры.

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В пятницу Валиева заявила, что намерена продолжить карьеру по окончании срока дисквалификации. В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения 18‑летней россиянки отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы.

На данный момент российские фигуристы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU) из‑за ситуации на Украине.

— Валиева сможет вернуться на прежний уровень, набрать форму?

— Камила сможет, но нужна мотивация. Как минимум — международные старты. Если их не будет, то сильно сомневаюсь (в ее возвращении).

— То есть, если она не будет набирать форму на международных стартах, то вряд ли примет участие в следующей Олимпиаде?

— Она начнет набирать форму, если узнает, что появятся международные старты, а если нет — вряд ли она вернётся. Это сугубо моё мнение, — сказал Жулин «Матч ТВ».

Из‑за дисквалификации Валиева лишилась золота чемпионата Европы‑2022, сборная России была лишена золота командного турнира Олимпийских игр‑2022. Международный союз конькобежцев перераспределил медали командных соревнований пекинской Олимпиады: на первое место переместилась сборная США, вторыми стали японцы, российская команда — бронзовый призер.